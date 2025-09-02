Arranca el segundo ciclo de arte “nueveMásuno en el Uno” en Gran Vía Uno

Gran Vía Uno acoge la segunda edición de su ciclo de arte, “nueveMásuno en el Uno”, que se desarrollará a lo largo de diez meses cargados de sensaciones y expresiones artísticas. Esta propuesta recoge el relevo del anterior “doceMásuno” y apuesta por visibilizar la creatividad onubense y nacional, con una notable presencia femenina entre los artistas participantes.

El ciclo busca poner en valor la riqueza cultural de la provincia de Huelva a través de diversas disciplinas como grabados, pinturas, dibujos, fotografías, ilustraciones y collages, y se plantea acercar el arte a cualquier espacio, rompiendo barreras elitistas y fomentando que el público general pueda disfrutar de la cultura fuera de galerías o museos.

Entre las exposiciones individuales destacan Noa, Raquel Salas, Repo, Ana Baldallo y Rafa Pinto, mientras que las colectivas contarán con la participación de Virginia Ogalla junto a Sandrine Crozes y Laura de Arcos, además de proyectos como La Mercadería, SUMÉRGETE y The Onubenser.

Comisariado por Adrián H., este ciclo cultural se suma a la oferta artística onubense y refuerza el compromiso de Gran Vía Uno con la promoción del arte en la ciudad, fomentando el diálogo entre artistas y público y contribuyendo a la dinamización del panorama cultural local entre 2025 y 2026.