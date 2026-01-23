Arranca en Moguer el XI Certamen Nacional de Teatro Aficionado Ciudad de Platero

Moguer levanta el telón este sábado del XI Certamen Nacional de Teatro Aficionado Ciudad de Platero, una cita cultural ya consolidada que reunirá en las próximas semanas a compañías de distintos puntos de España en el Teatro Felipe Godínez.

La primera propuesta teatral llegará de la mano de UGTeatro, que presentará la obra ¡Esa será mi casa!, una comedia en clave de farsa que pone el foco, con humor e ironía, en el actual mercado inmobiliario. La representación dará comienzo a las 19:30 horas.

El certamen contará con cuatro propuestas a concurso, además de la Gala de Entrega de Premios, en la que el público tendrá un papel destacado en la decisión final. Las funciones se desarrollarán todos los sábados entre el 24 de enero y el 15 de febrero, convirtiendo a Moguer en punto de encuentro para los amantes del teatro aficionado.

Desde la organización se ha recordado que ya está disponible el abono para las cinco funciones por un precio de 12 euros, una fórmula pensada para facilitar el acceso del público a toda la programación y fomentar la asistencia continuada a este evento cultural.

Con esta nueva edición, el Certamen Ciudad de Platero refuerza su apuesta por la creatividad escénica y el teatro como herramienta de reflexión y entretenimiento, consolidándose como una de las citas culturales destacadas del calendario onubense.