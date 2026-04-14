Arranca en Huelva la segunda fase del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos

La ciudad de Huelva será este jueves 16 de abril el punto de partida de la segunda fase del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos, una iniciativa que busca impulsar el talento emergente dentro del panorama flamenco.

El inicio de esta nueva etapa tendrá lugar a las 20:30 horas en la Peña Flamenca Femenina de Huelva, donde actuarán los artistas seleccionados en esta fase del certamen.

Durante los meses de abril y mayo, los participantes recorrerán distintas peñas flamencas de Andalucía, en una programación que servirá para seleccionar un máximo de 16 propuestas artísticas finales, repartidas entre ocho representantes de la zona oriental y otros ocho de la occidental.

El circuito se consolida así como una plataforma clave para la promoción de jóvenes artistas, ofreciendo escenarios reales y contacto directo con el público en espacios tradicionales del flamenco.

La entrada al espectáculo inaugural será gratuita hasta completar aforo, lo que permitirá acercar el talento emergente a la ciudadanía y fomentar la difusión de este arte declarado patrimonio cultural.