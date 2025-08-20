Argentina llevará su arte flamenco a Santa Olalla del Cala

Santa Olalla del Cala se prepara para vivir una noche mágica de flamenco con la presencia de la reconocida artista onubense Argentina. El próximo sábado 23 de agosto, a partir de la 01:00 de la madrugada, la Caseta Municipal se llenará de cante, emoción y sentimiento, convirtiéndose en el escenario perfecto para disfrutar de uno de los géneros más emblemáticos de la cultura andaluza. La actuación forma parte de las fiestas locales, y gracias a la organización del Ayuntamiento, el acceso será libre, permitiendo que vecinos y visitantes puedan compartir esta experiencia única.

Argentina promete un espectáculo cargado de pasión, donde cada cante reflejará la esencia del flamenco y su capacidad de conectar con el público. Bajo el cielo estrellado de agosto, los asistentes podrán vivir una noche inolvidable, disfrutando del talento de la artista y del ambiente festivo de la localidad. Una cita imprescindible para los amantes del flamenco que quieran sentir de cerca la fuerza y la emoción de este arte universal.