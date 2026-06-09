Un alumno de Valverde del Camino logra una beca literaria tras triunfar en ‘Mi libro preferido’

El talento literario onubense ha vuelto a destacar a nivel andaluz. Alberto Pabón Sánchez, alumno de 1º de ESO del IES Diego Angulo de Valverde del Camino, ha sido uno de los grandes vencedores de la XIII edición del certamen escolar ‘Mi libro preferido’, impulsado por la Fundación José Manuel Lara y la Fundación Cajasol.

El estudiante onubense ha sido reconocido por su trabajo inspirado en la obra La historia interminable, convirtiéndose además en uno de los tres ganadores absolutos del concurso entre centenares de participantes de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Gracias a este reconocimiento, Alberto Pabón disfrutará de una beca para participar en la Escuela de Escritoras y Escritores 2026 que organiza el Centro Andaluz de las Letras en Mollina (Málaga), donde podrá perfeccionar sus habilidades creativas a través de talleres literarios y encuentros con autores de prestigio.

La edición de este año ha batido récords de participación, con cerca de 900 relatos presentados por alumnado de más de 160 centros educativos y más de 130 pódcast elaborados por estudiantes de más de 90 colegios e institutos.

El jurado ha destacado especialmente la calidad de los trabajos y la capacidad de los jóvenes participantes para reflexionar sobre las lecturas que más les han marcado. En el caso de Alberto Pabón, su visión de La historia interminable le ha permitido situarse entre los mejores trabajos de toda la convocatoria.

Además de la beca, los alumnos premiados en la modalidad textual han recibido un ordenador portátil y un libro dedicado por autores del Grupo Planeta, mientras que sus docentes han sido reconocidos con una tarjeta regalo de Casa del Libro.

Con este nuevo éxito, Valverde del Camino suma un nuevo motivo de orgullo gracias a uno de sus jóvenes estudiantes, que tendrá ahora la oportunidad de seguir desarrollando su pasión por la escritura junto a otros talentos emergentes de toda Andalucía.