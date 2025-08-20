Almonaster se prepara para su Noche de Fandangos

Almonaster la Real se viste de flamenco este viernes 22 de agosto con la celebración de su tradicional Noche de Fandangos. La Plaza del Llano acogerá, a partir de las 21:30 horas, el espectáculo Desde la Campiña a la Sierra, un viaje musical de la mano del reconocido cantaor onubense Sebastián Cruz.

La cita invita a vecinos y visitantes a sumergirse en la esencia del fandango, un palo flamenco profundamente enraizado en la provincia de Huelva y que ha traspasado fronteras como seña de identidad cultural. Sebastián Cruz ofrecerá un recorrido por los diferentes estilos que se interpretan en la campiña y en la sierra, reivindicando la vigencia y la fuerza de este cante tradicional.

Desde el Ayuntamiento han destacado la importancia de mantener vivas estas expresiones culturales, que forman parte del patrimonio inmaterial del municipio. “El fandango es historia, emoción y raíz, y queremos que siga ocupando un lugar protagonista en la vida cultural de Almonaster”, señalaron.

La velada se espera multitudinaria, en un enclave emblemático como la Plaza del Llano, donde el arte, la tradición y la música flamenca volverán a encontrarse bajo las estrellas.