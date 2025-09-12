El alcalde de Aljaraque recibe al compositor David Garrido por su reconocimiento internacional

El alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, junto a la primera teniente de alcalde, Ana Mora, ofreció este mediodía un recibimiento institucional al compositor onubense David Garrido Guil, tras su galardón en los Intercontinental Music Awards por el himno que dedicó en 2024 al colegio Antonio Guerrero, de su localidad.

Durante el encuentro en el consistorio, el alcalde y Mora destacaron el talento de Garrido y la proyección internacional de sus obras, así como el orgullo de que siempre lleve el nombre de Aljaraque en sus proyectos musicales.

Garrido, con una carrera consolidada, cuenta con 18 discos publicados, más de 150 bandas sonoras para televisión, radio y publicidad, y colaboraciones con artistas de prestigio nacional e internacional. Su himno al colegio, ‘Los Años Mágicos’, se ha convertido en un disco con siete versiones diferentes.

El acto sirvió para reconocer su trayectoria artística y subrayar cómo el talento local puede alcanzar escenarios internacionales, reforzando el vínculo de Garrido con su municipio natal.