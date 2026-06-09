Aina de Cos gana el Premio Jesús Domínguez con ‘Orantes’

La dramaturga mallorquina Aina de Cos Estrada Salom ha sido la ganadora de la XVI edición del Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez, convocado por la Diputación de Huelva y dotado con 6.000 euros, gracias a su obra ‘Orantes’.

El fallo ha sido dado a conocer por la diputada de Cultura, Gracia Baquero, quien ha destacado la consolidación de un certamen que se ha convertido en una de las convocatorias de dramaturgia más prestigiosas del panorama nacional e iberoamericano. En esta edición han concurrido 423 originales procedentes de distintos puntos de España y de países como Argentina, México, Colombia, Cuba, Uruguay, Venezuela, Perú, Chile o Brasil.

El jurado ha distinguido la obra ‘Orantes’ por su capacidad para abordar la violencia de género a través de una estructura polifónica y un lenguaje poético, destacando además la libertad escénica que ofrece el texto.

Baquero recordó que el premio nació con la vocación de impulsar la escritura teatral y rendir homenaje a Jesús Domínguez Díaz, figura estrechamente vinculada al teatro en la provincia de Huelva. Desde su creación en 2010, el certamen ha recibido más de 2.500 textos, consolidando su proyección internacional.

La directora de la revista teatral Primer Acto, Ángela Monleón, puso en valor la repercusión que tiene este galardón para las carreras de los autores premiados y mostró su satisfacción porque el reconocimiento haya recaído este año en una mujer y en una obra centrada en una problemática de plena actualidad.

Además del premio económico, ‘Orantes’ será publicada en la revista especializada Primer Acto, una de las más prestigiosas del ámbito teatral en lengua española. También está prevista una lectura dramatizada de la obra en la Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva.

Nacida en Palma de Mallorca en 1975, Aina de Cos es actriz, directora y dramaturga. Formada en el Institut del Teatre de Barcelona y en la Sala Beckett, ha desarrollado una amplia trayectoria en las artes escénicas y ha recibido diversos reconocimientos por una obra marcada por la reflexión sobre la memoria histórica y las distintas formas de violencia contra las mujeres. Sus textos han sido traducidos y representados en distintos escenarios nacionales e internacionales.