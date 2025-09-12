Abre en Huelva la exposición ‘Mater Mea: Arte y devoción’ como antesala de la Magna Mariana

El Espacio Santa Fe acoge desde esta semana la exposición ‘Mater Mea: Arte y devoción’, una propuesta que se presenta como preámbulo cultural a la Magna Mariana de Huelva 2025, acontecimiento que marcará un hito en la vida religiosa y social de la ciudad.

La muestra reúne un conjunto de obras que reflejan la unión entre arte, fe y tradición, y cuenta con la participación de creadores locales, reafirmando el compromiso de la ciudad con la promoción del talento y el patrimonio cultural.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 21 de septiembre, en horario de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 horas.

Con esta iniciativa, Huelva se prepara para vivir un acontecimiento histórico que trasciende lo religioso y sitúa a la ciudad en el centro de la programación cultural andaluza.