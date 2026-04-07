Abierto el plazo de inscripción para la 52 edición del Festival de Huelva

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha abierto la convocatoria para participar en las secciones competitivas de su 52 edición, que se celebrará del 13 al 21 de noviembre de 2026, consolidando su papel como uno de los principales escaparates del cine iberoamericano.

Las productoras y creadores podrán inscribir sus obras —largometrajes y cortometrajes de ficción, animación o documentales— hasta el próximo 31 de julio a través de la web oficial del certamen. La selección de títulos se dará a conocer a partir del mes de septiembre.

La Sección Oficial volverá a ser el eje central del festival, con películas que deberán ser estreno nacional en España y que competirán por el Colón de Oro a la Mejor Película, dotado con 20.000 euros.

El certamen mantendrá además sus diferentes secciones competitivas, como Acento, destinada a producciones con dirección o participación mayoritaria española, que otorgará un premio a la mejor dirección elegido por el público; o Talento Andaluz, que busca dar visibilidad a las obras de cineastas de la comunidad.

La apuesta por los nuevos creadores y el formato corto también seguirá siendo clave, con secciones como la Oficial de Cortometrajes Nacionales —clasificadora para los Premios Goya—, la de Cortometrajes Iberoamericanos o Pantalla Huelva.

Con esta nueva convocatoria, el Festival de Huelva refuerza su compromiso con la promoción del cine en sus distintos ámbitos, desde el talento local y andaluz hasta la producción nacional e internacional, consolidándose como un punto de encuentro clave para la industria cinematográfica.