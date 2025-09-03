“Abby”: terror psicológico y banda sonora en la nueva novela de Manuel Jesús Palma

El escritor sevillano Manuel Jesús Palma inaugura el curso literario 2025/26 con la publicación de Abby, una novela de terror psicológico con banda sonora incluida, editada por Pábilo Editorial. La obra ya se encuentra disponible en librerías de toda España, en la plataforma Todos tus libros y en la página web de la editorial.

Abby narra la historia de David, un músico que ha logrado encontrar equilibrio tras años de lucha contra sus propios demonios. Todo cambia cuando recibe un encargo especial: componer la banda sonora de un documental sobre Abby Spencer, una joven cuya vida se apagó demasiado pronto de forma trágica. A lo largo de 130 páginas, Palma sumerge al lector en una trama que mezcla lo real y lo sobrenatural, explorando temas como la pérdida, la trascendencia, la obsesión, la culpa o la ambición, mientras la mente del protagonista se ve cada vez más afectada por la tensión y el misterio.

Un elemento diferenciador de la novela es la banda sonora creada por el propio autor, disponible para descarga mediante un código QR incluido en el libro, que acompaña la lectura y refuerza la atmósfera inquietante de la historia.

La novela inicia su ciclo de presentaciones el próximo viernes 5 de septiembre en El Viso del Alcor, localidad natal de Palma, y se espera que continúe su recorrido por otras ciudades del país.

Manuel Jesús Palma, nacido en 1987 en El Viso del Alcor, compagina su labor como escritor con el periodismo y la creación de contenidos digitales. Antes de Abby, ha publicado seis ensayos y dos novelas con distintas editoriales, entre ellas Escocia Misteriosa, Muse: Caballeros de Cydonia, Esperando a Alba o Sinfonía de lluvia en mi menor. También colabora con medios como Jot Down, Canal Doce Televisión y Radio Betis.

Con Abby, Palma apuesta por un formato innovador que combina literatura y música, ofreciendo al lector una experiencia sensorial y narrativa única, capaz de atrapar desde la primera página.