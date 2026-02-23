El XIII Congreso Náutico desvela su agenda en Huelva conectando historia, liderazgo y futuro

Huelva se prepara para acoger los próximos 12 y 13 de marzo el 13º Congreso Náutico, una cita que convertirá la Casa Colón en punto de encuentro del sector en un momento decisivo para la náutica de recreo. La organización ha dado a conocer la actualización de su agenda, una programación que combina análisis económico, reflexión histórica, liderazgo empresarial y visión estratégica.

Bajo la premisa de mirar la realidad para impulsar el futuro, la primera jornada arrancará con el análisis del contexto económico a cargo de Jordi Sevilla, quien ofrecerá una visión sobre el escenario actual y los retos que condicionan el crecimiento del sector.

Uno de los momentos centrales será la presentación de “El Pulso Azul”, un avance de los principales indicadores del Estudio de Impacto Económico de la Náutica de Recreo en la Economía, cuya publicación completa está prevista para septiembre de 2026. Jordi Carrasco, director general de ANEN, y José Luis Fayos, asesor técnico y de internacionalización, compartirán los primeros datos de un informe llamado a convertirse en referencia para dimensionar el peso de la náutica como motor económico, generador de empleo y dinamizador territorial.

El Congreso también conectará tradición y modernidad. La historiadora María Fidalgo protagonizará la sesión “Del Descubrimiento a la Náutica Generación Z”, un recorrido que unirá la herencia marítima con las nuevas formas de entender el ocio, la sostenibilidad y la experiencia. La propuesta subraya que la náutica no es solo industria, sino también cultura e identidad.

El programa abordará además los desafíos de competitividad e innovación en el bloque “Cuando la industria naval marca el rumbo. Adaptarse para competir”, centrado en la evolución tecnológica y las exigencias del mercado. La tarde del jueves pondrá el foco en las personas, con la sesión “El nuevo líder”, dedicada a las competencias necesarias en entornos de transformación, y en la integración del ocio náutico en la oferta de viajes premium, un segmento en crecimiento dentro del turismo experiencial.

La jornada del viernes comenzará con una sesión institucional en la que representantes de Puertos del Estado, la Agencia de Puertos de Andalucía y la Autoridad Portuaria de Huelva analizarán el papel estratégico del sistema portuario en el desarrollo económico y social. Posteriormente, se abordará la transformación de las instalaciones náutico-deportivas, con aportaciones de profesionales del golf, el tenis y el sector camping, ofreciendo una visión transversal sobre la mejora de la experiencia del usuario y la competitividad de los destinos.

El Congreso incluirá también la mesa redonda “España/Portugal: Cooperar para ganar. La ventaja competitiva de la náutica ibérica”, centrada en la colaboración transfronteriza como herramienta para reforzar la posición de la península como destino náutico de referencia.

Más allá del análisis técnico, el 13º Congreso Náutico se consolida como un espacio de encuentro para compartir visión y estrategia en torno al mar como motor de futuro. Durante dos días, Huelva volverá a situarse en el centro del debate sobre el desarrollo de un sector que mira al horizonte con vocación de crecimiento y cooperación.