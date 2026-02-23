El Ayuntamiento culmina la puesta en valor del Cementerio Británico con la rehabilitación de su aparcamiento

El Ayuntamiento de Huelva ha adjudicado las obras de rehabilitación del aparcamiento que da acceso al Cementerio Británico, una intervención que completa el proceso de puesta en valor de este enclave emblemático del legado inglés en la ciudad.

La actuación cuenta con una inversión de 238.850 euros, financiados a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades, cofinanciado por la Junta de Andalucía y el Consistorio onubense. El proyecto contempla el acondicionamiento de una superficie de 3.108 metros cuadrados en la zona central de acceso, configurando la fachada del recinto y mejorando su entorno inmediato.

Las obras permitirán habilitar un aparcamiento con 50 plazas, mejorar el acceso peatonal y dar continuidad al acerado exterior hasta la carretera mediante adoquines de piedra natural y alfombras de empedrado portugués, en consonancia con el pavimento existente. Además, se reforzará la iluminación con la instalación de cuatro farolas tanto en la entrada como en las isletas centrales, junto a actuaciones de jardinería para embellecer el entorno.

El objetivo municipal es abrir el Cementerio Británico al público una vez concluyan los trabajos del aparcamiento. Precisamente esta semana está prevista la recepción de las obras ya ejecutadas en el interior del recinto, que han supuesto una inversión de 443.025 euros. Esta intervención ha incluido limpieza y desbroce, excavaciones arqueológicas en zonas degradadas, restauración de tumbas datadas entre finales del siglo XIX y principios del XX, así como la creación de nuevos caminos peatonales y espacios adaptados para la visita pública.

Durante la ejecución del aparcamiento, el Ayuntamiento, en colaboración con el Obispado y la Comunión Anglicana de la Iglesia Española Reformada Episcopal, avanzará en la elaboración de material divulgativo para contextualizar la historia del recinto y su papel en el desarrollo industrial y minero de Huelva.

La iniciativa se enmarca en el producto turístico ‘The British Legacy’, con el que el Consistorio pretende reforzar el patrimonio material e inmaterial vinculado a la influencia británica en la capital onubense.

Nueva Unidad de Estudios Clínicos en el Juan Ramón Jiménez

En otro orden de asuntos, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha concedido licencia de obras a la Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud para la construcción de la Nueva Unidad de Estudios Clínicos del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez.

El proyecto, con un presupuesto de 1,1 millones de euros, contempla la edificación de un inmueble de una sola planta y 971 metros cuadrados de superficie construida dentro de la parcela hospitalaria. El edificio contará con áreas diferenciadas para pacientes y zona administrativa, con accesos independientes pero interconectados, facilitando tanto la atención rápida en caso de urgencia como el desarrollo de ensayos clínicos.

La nueva unidad supondrá un impulso a la investigación sanitaria en Huelva, dotando a la provincia de una infraestructura específica para la realización de estudios clínicos y reforzando su capacidad investigadora en el ámbito de la salud.