El equipo de Gobierno y la Federación de la AAVV de Saltés refuerzan su colaboración para mejorar los barrios de Huelva

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, encabezado por la alcaldesa Pilar Miranda, ha mantenido un encuentro de trabajo con la Federación de Asociaciones de Vecinos Saltés con el objetivo de avanzar de forma conjunta en la mejora de los barrios de la capital.

Durante la reunión, el Consistorio informó sobre el estado de distintos proyectos municipales y recogió las aportaciones del movimiento vecinal en materias como limpieza, seguridad, vivienda, empleo e infraestructuras urbanas, además de abordar actuaciones estratégicas para la ciudad.

La alcaldesa destacó el papel del tejido vecinal como “aliado imprescindible” en la acción de gobierno, subrayando que nadie conoce mejor la realidad de los barrios que quienes viven en ellos. En este sentido, defendió la importancia de la escucha activa y el diálogo permanente para atender demandas y buscar soluciones compartidas.

Por su parte, el presidente de la Federación Saltés, José Luis Rebollo, recordó que la junta directiva mantiene al menos dos reuniones anuales con el equipo de Gobierno para trasladar las demandas de las cerca de 20 asociaciones integradas en la federación y realizar seguimiento de asuntos que afectan al conjunto de la ciudad.

En materia de limpieza, ambas partes reconocieron la mejora experimentada en los últimos meses, aunque incidieron en la necesidad de reforzar la concienciación ciudadana, actuar sobre solares y agilizar la formalización del nuevo contrato.

Respecto a la seguridad, los representantes vecinales trasladaron su preocupación por episodios vandálicos puntuales, como la quema de vehículos, y mostraron su apoyo a una mayor coordinación entre administraciones para abordar problemas como la ocupación ilegal en algunas barriadas.

En el ámbito de las infraestructuras urbanas, la Federación valoró positivamente el incremento del Plan de Asfaltado, que ha pasado de 1,5 a 2 millones de euros, al considerar que el mal estado del firme es una demanda recurrente agravada por las lluvias. Asimismo, solicitaron que el Plan de Barriadas, dotado con 7 millones de euros en 2026, tenga continuidad en próximos ejercicios y cuente con un calendario consensuado de actuaciones.

El encuentro sirvió también para repasar proyectos estratégicos como el Ensanche Sur, la rehabilitación de los edificios de Hacienda y el Banco de España, el futuro uso de la Antigua Cárcel y las iniciativas para impulsar vivienda asequible y empleo en la ciudad.

Además, se abordaron reivindicaciones en materia de infraestructuras energéticas, hidráulicas y ferroviarias, con el AVE y el aeropuerto como prioridades, junto a actuaciones de menor escala pero de impacto directo en la calidad de vida, como arreglos de aceras, reposición de arbolado o mejora del mobiliario urbano.

Por último, los vecinos valoraron los avances en movilidad sostenible, destacando la regulación de los patinetes eléctricos, el inicio de las obras del carril bici y la modernización de los autobuses urbanos y de la empresa municipal Emtusa.

La reunión reafirma la voluntad de ambas partes de mantener una colaboración constante para atender las necesidades de los barrios y avanzar en el desarrollo de Huelva.