WofestHuelva arranca su undécima edición con un homenaje a María Clauss y Óscar Toro

Huelva ha inaugurado la undécima edición de WofestHuelva, el festival que promueve el cine desde la mirada de las mujeres creadoras, en un acto que ha servido también para rendir homenaje a los profesionales de la comunicación María Clauss y Óscar Toro, fallecidos recientemente.

Durante la apertura del festival, el Ayuntamiento de Huelva ha anunciado que la sala de exposiciones de la Casa Colón conocida hasta ahora como Salón de Brazos pasará a denominarse Sala de Exposiciones María Clauss, en reconocimiento a la trayectoria y la aportación cultural de la fotógrafa onubense.

El festival WofestHuelva se ha consolidado a lo largo de once ediciones como un espacio dedicado a visibilizar el talento femenino en el ámbito cinematográfico, promoviendo la igualdad en la industria audiovisual y ofreciendo referentes a nuevas generaciones de creadoras.

Desde el Ayuntamiento de Huelva han destacado el orgullo de la ciudad por apoyar esta iniciativa desde sus inicios, subrayando su importancia para seguir impulsando la cultura, el cine y la presencia de las mujeres en el ámbito creativo.