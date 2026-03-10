Empleo prevé cerca de 20.000 contratos en los próximos meses en el área de influencia de Huelva capital

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo prevé que se formalicen cerca de 20.000 contratos en los próximos meses en la capital onubense y en municipios de su área de influencia como Trigueros, Aljaraque, Punta Umbría o Palos de la Frontera. Así lo ha anunciado la consejera de Empleo, Rocío Blanco, durante una visita a las obras de la nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que se ubicará en el Puerto de Huelva y cuya apertura está prevista para el próximo verano.

Acompañada por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, la consejera ha explicado que las previsiones apuntan a un incremento del 33% en la contratación entre febrero y abril respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supondría alrededor de 19.000 contratos en el ámbito de la oficina de empleo de la capital.

Este crecimiento estará especialmente vinculado al sector agrícola y a los servicios asociados, según los datos obtenidos a través de la herramienta de Perfilado Estadístico del SAE, un sistema basado en análisis de datos e inteligencia artificial que permite anticipar las necesidades de contratación y orientar las políticas activas de empleo.

Entre las ocupaciones con mayor demanda destacan los peones agrícolas, tanto en explotaciones generales como en huertas, invernaderos, viveros y jardines, así como trabajadores cualificados del sector agrario y camareros asalariados.

Actualmente, 30.030 personas buscan empleo en la provincia de Huelva, una cifra que, según ha señalado la consejera, evidencia la necesidad de seguir avanzando en el ajuste entre la oferta y la demanda laboral.

Durante la visita también se abordó el desarrollo del Plan T-Activamos, una iniciativa puesta en marcha por el SAE para ofrecer un acompañamiento más personalizado a las personas desempleadas. En la oficina de empleo de Huelva ya se ha atendido a 569 personas dentro de este programa, mientras que en el conjunto de la provincia se han beneficiado más de 3.300.

Blanco ha destacado además la inversión realizada en la provincia para reforzar las políticas activas de empleo. Desde 2019 se han destinado más de 72 millones de euros a actuaciones vinculadas a orientación laboral, programas de empleo, apoyo al trabajo autónomo, formación y ayudas al comercio y la artesanía.

En cuanto a las nuevas instalaciones del SAE en Huelva, la oficina contará con más de 650 metros cuadrados útiles distribuidos en dos plantas y tendrá capacidad para 29 puestos de trabajo, 14 del Servicio Andaluz de Empleo y 15 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La inversión prevista asciende a 1,45 millones de euros, incluyendo una subvención de 642.000 euros procedente del Plan Renove del SEPE.

La nueva sede permitirá mejorar la atención que se presta anualmente a más de 9.400 personas demandantes de empleo e integrará herramientas digitales y telemáticas para facilitar los trámites administrativos y reforzar la orientación laboral. Durante 2025, la oficina de empleo de Huelva gestionó más de 20.000 citas previas y tramitó 540 ofertas de empleo que generaron 1.315 puestos de trabajo.