Empresas de Japón y Alemania conocen en Huelva los proyectos andaluces de hidrógeno verde

Andalucía TRADE ha organizado una jornada de visitas institucionales y empresariales en Huelva y Sevilla con la participación de delegaciones procedentes de Japón y Alemania interesadas en conocer de primera mano el ecosistema andaluz del hidrógeno verde y los combustibles alternativos.

Las misiones comerciales han reunido a un total de 25 empresas y entidades internacionales que han recorrido diferentes proyectos e instalaciones estratégicas vinculadas a la transición energética. En la provincia de Huelva, la visita ha contado con la participación de la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez.

La jornada comenzó con una visita a las instalaciones de la empresa Moeve, en Palos de la Frontera, donde los representantes internacionales conocieron la estrategia de la compañía en el ámbito del hidrógeno y realizaron un recorrido por algunas de las infraestructuras en funcionamiento y proyectos en desarrollo.

Posteriormente, la delegación se trasladó al Puerto de Huelva, donde se celebró una sesión de trabajo centrada en el desarrollo de combustibles alternativos basados en hidrógeno renovable. Durante el encuentro se presentó el potencial industrial y logístico del puerto, así como el papel de las empresas agrupadas en la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBE). La jornada concluyó con un recorrido por las instalaciones portuarias y la exposición de posibles líneas de colaboración futura.

Lucía Núñez destacó que Huelva se ha consolidado como uno de los territorios industriales y energéticos más dinámicos del sur de Europa gracias a su polo industrial, su puerto estratégico y un ecosistema empresarial especializado que está liderando la transición energética.

La delegada subrayó además que proyectos como el desarrollo del Valle Andaluz del Hidrógeno y las iniciativas vinculadas a combustibles renovables posicionan a la provincia como un espacio con gran potencial para atraer inversiones y reforzar la cooperación internacional.

La agenda de trabajo continuará en Sevilla con una visita a la empresa H2B2, ubicada en Dos Hermanas, donde las delegaciones conocerán los principales proyectos tecnológicos relacionados con la producción de hidrógeno verde.

Estas misiones comerciales se enmarcan en la estrategia de internacionalización de Andalucía TRADE para consolidar a Andalucía como un polo industrial y tecnológico en energías limpias y atraer inversiones vinculadas a la transición energética. Las acciones cuentan con financiación europea a través del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2021-2027.