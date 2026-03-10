Antonio Sanz anuncia que la primera piedra del Materno Infantil de Huelva se colocará la próxima semana

La próxima semana marcará un nuevo paso para las infraestructuras sanitarias de la provincia con la colocación de la primera piedra del Hospital Materno Infantil de Huelva. Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quien ha asegurado que el proyecto entra definitivamente en su fase de ejecución.

Según explicó, el inicio de las obras supone dejar atrás la etapa de planificación para dar paso a una realidad tangible. “Ya no hablamos de maquetas ni de proyectos, hablamos de realidades”, señaló, destacando que una vez iniciada la obra se trata de un proceso “imparable”.

El nuevo hospital contará con una superficie de 36.000 metros cuadrados y dispondrá de 125 camas hospitalarias. Entre sus mejoras destaca un incremento del 25% en el número de paritorios, un 33% más de puestos de UCI pediátrica y neonatal y un 36% más de camas pediátricas.

El edificio integrará en un mismo espacio los servicios de obstetricia, ginecología, pediatría, neonatología, urgencias pediátricas, hospital de día y atención a la salud mental infantojuvenil, con el objetivo de ofrecer una atención más moderna, coordinada y eficiente.

Las previsiones apuntan a que el centro podrá acoger más de 64.000 consultas al año, además de miles de urgencias pediátricas, ginecológicas y obstétricas. Además, el proyecto generará empleo durante su fase de construcción y en su posterior funcionamiento.

Durante su intervención, Sanz también se refirió al Área de Rehabilitación Especializada de Lepe, cuyas obras avanzan según lo previsto. Antes de final de mes está previsto que concluya la primera fase de los trabajos, que permitirá poner a punto las zonas de consultas externas, laboratorio y pruebas diagnósticas.

Paralelamente, se continuará con la dotación del mobiliario clínico y el equipamiento electromédico, con una inversión global superior a los ocho millones de euros. La previsión es que esta infraestructura pueda estar operativa antes de que finalice el año 2026.