La Unidad de Salud Mental Comunitaria de Huelva capital se trasladará a una nueva sede con más consultas y espacios asistenciales

La Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC) de Huelva capital, ubicada actualmente en la Plaza Houston, se trasladará próximamente a una nueva sede que permitirá ampliar el número de consultas y mejorar los espacios destinados tanto a pacientes como a profesionales.

La delegada territorial de Salud y Consumo en Huelva, Manuela Caro, ha visitado el inmueble junto al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, José Manuel Correa, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. El edificio, propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), está siendo reformado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para albergar este dispositivo sanitario en un emplazamiento cercano al actual.

La actuación cuenta con una inversión cercana a los 606.000 euros y se enmarca dentro del Plan Andaluz de Infraestructuras para Salud Mental. Con esta intervención se busca mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía, así como las condiciones de trabajo de los profesionales y la comodidad de los usuarios.

Las nuevas instalaciones ampliarán su superficie hasta los 411 metros cuadrados y permitirán aumentar de ocho a trece el número de consultas, que estarán destinadas a las áreas de psiquiatría, psicología clínica, enfermería y trabajo social.

Una de las principales novedades será la creación de circuitos asistenciales diferenciados para pacientes adultos y para población infantil y adolescente. Esta organización responde a las recomendaciones científicas y a criterios de humanización de la atención sanitaria, ya que las necesidades de ambos colectivos requieren enfoques específicos.

La Unidad de Salud Mental Comunitaria de Huelva capital presta atención a los pacientes derivados desde los centros de atención primaria de la ciudad, con la excepción del área de El Torrejón, cuyos usuarios son atendidos por el equipo ubicado en el Hospital Vázquez Díaz, integrado en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez.