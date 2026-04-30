La FOE apela a la confianza, la unidad empresarial y la inversión para asegurar el futuro económico de Huelva

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha celebrado su Asamblea General con un mensaje claro: reforzar la confianza, la unidad del tejido empresarial y la inversión resulta clave para garantizar el crecimiento económico de la provincia. Durante el encuentro se ha aprobado la Memoria de Actividades de 2025 y se han analizado los principales retos a los que se enfrentan las empresas en un contexto marcado por la incertidumbre.

El presidente de la FOE, José Luis García-Palacios Álvarez, centró su intervención en la necesidad de recuperar la confianza como base del sistema económico, señalando que sin estabilidad política, seguridad jurídica y calidad normativa “no hay empresa, ni inversión, ni empleo”. En este sentido, alertó del impacto negativo de la polarización y los casos de corrupción en la imagen del país y en la atracción de inversiones.

García-Palacios subrayó que, pese al potencial de Huelva en sectores como la industria, la logística, el turismo o la agroalimentación, la provincia sigue arrastrando un déficit histórico de inversiones públicas. “Tenemos recursos y talento, pero falta convertir ese potencial en inversión sostenida que transforme realmente la economía”, apuntó.

El presidente defendió además el papel de las empresas y los autónomos como motor de desarrollo, incidiendo en que generan empleo, innovación y cohesión social. Frente a los desafíos globales, apostó por el diálogo y el acuerdo como herramientas fundamentales para avanzar.

Durante la Asamblea se planteó una hoja de ruta con prioridades como la colaboración público-privada, la simplificación administrativa, la mejora de infraestructuras, el impulso a la digitalización y la innovación, así como la formación adaptada a las necesidades del mercado laboral.

Asimismo, la FOE puso en valor iniciativas como el Congreso Nacional de Hidrógeno Verde o el futuro Congreso de Economía Circular, aunque advirtió de que estos avances deben ir acompañados de inversiones reales para consolidar el posicionamiento de la provincia.

En el acto también se entregaron las Distinciones de Oro de la FOE a Antonio Pulido, Claudia Orozco y Maarten Wetselaar, en reconocimiento a su contribución al desarrollo económico.

La Asamblea concluyó con un llamamiento a la unidad del empresariado onubense como uno de sus principales activos, destacando que la cohesión es clave para fortalecer su capacidad de influencia y afrontar con garantías los retos del futuro.