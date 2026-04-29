La Feria de la Haba celebra su cuarta edición consolidada como cita gastronómica y social en Huelva

La Feria de la Haba regresa este sábado 2 de mayo al Parque de la Luz, en Huelva, alcanzando su cuarta edición y consolidándose como una de las citas gastronómicas y sociales más destacadas del calendario local. El evento, que se desarrollará entre las 12:00 y las 22:00 horas en el barrio del Higueral, combinará degustaciones, música en directo, actividades infantiles y acciones solidarias.

Organizada por la Asociación de Empresarios Distrito Huelva 6 con el respaldo del Ayuntamiento de Huelva, la iniciativa vuelve a poner el foco en el pequeño comercio como motor económico y social. La concejala de Turismo, Comercio y Juventud, Pastora Giménez, ha destacado que la feria “va mucho más allá de lo gastronómico”, subrayando su papel como espacio de convivencia y apoyo al comercio de proximidad.

Durante la jornada se repartirán 1.000 tickets gratuitos a través de los comercios asociados para degustar habas enzapatás, uno de los platos más característicos de la ciudad. Además, se pondrán a la venta 300 tapas solidarias a un precio simbólico de 1,50 euros, cuya recaudación se destinará íntegramente a la asociación AOCAM Santa Águeda.

El presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, ha valorado el crecimiento del evento y ha destacado el trabajo de Noelia Galvín al frente de la asociación organizadora, señalando que esta cuarta edición confirma la consolidación de la feria como evento de referencia en la ciudad.

La programación incluirá actuaciones musicales en directo con artistas como Lorena Ternero, Ache Coiba o Blanco y Negro, además de animación infantil y atracciones gratuitas para los más pequeños, con especial atención a las familias más vulnerables gracias al reparto de invitaciones.

Asimismo, entidades como FIBRONUBA estarán presentes con espacios informativos, reforzando el carácter social de la cita. La Asociación Parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Bendición colaborará un año más en la organización, encargándose de la barra del evento.

Con esta iniciativa, el barrio del Higueral se convierte en un punto de encuentro abierto a toda la ciudad, donde gastronomía, solidaridad y dinamización económica se dan la mano para poner en valor el tejido comercial local.