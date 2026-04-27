La Feria de la Gamba y el Marisco regresa con más días, música y platos solidarios

Huelva acogerá del 8 al 10 de mayo la XI Feria de la Gamba y el Marisco, una cita ya consolidada en el calendario gastronómico provincial que regresa con una programación ampliada, música en directo y un marcado carácter solidario. El evento se desarrollará en la Ciudad del Marisco, en el entorno portuario, como escaparate del potencial pesquero y culinario de la provincia.

La concejala de Turismo, Comercio y Juventud, Pastora Giménez, ha destacado que esta nueva edición refuerza el papel del marisco como motor económico y seña de identidad de Huelva, subrayando la implicación de las 24 empresas que integran la asociación organizadora, clave para el empleo y el desarrollo local.

La feria ofrecerá productos de primera calidad con precios unificados de 8 euros por plato, incluyendo mariscos, chocos y pescado frito, además de vinos del Condado y quesos de la provincia. Tras alcanzar los 800 kilos de marisco vendidos en la pasada edición en solo dos días, la ampliación a tres jornadas permitirá aumentar las cifras de participación.

Como principal novedad, el evento incorporará dos platos solidarios: paella de marisco el viernes y garbanzos con langostinos el sábado, ambos a un precio simbólico de 2 euros. La recaudación se destinará íntegramente al Patio del Amor, en una iniciativa elaborada por la Escuela de Hostelería Virgen de Belén con productos donados por la Asociación de Exportadores.

El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, Álvaro Burgos, ha puesto en valor el peso del sector pesquero como uno de los grandes pilares económicos de la provincia, mientras que desde la Diputación se ha destacado el papel de la Ciudad del Marisco como un enclave estratégico que sitúa a Huelva como referente internacional en la producción y comercialización de marisco.

Por su parte, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha señalado que el espacio ofrece las condiciones idóneas para este tipo de eventos, combinando accesibilidad y amplitud, y favoreciendo la convivencia sin afectar al núcleo urbano.

La programación se completará con actuaciones musicales en directo y sesiones de DJ a partir de las 21.00 horas. El viernes actuará el grupo Gloria Bendita, el sábado Barón Brandy y el domingo, en horario de mediodía, Aflamenk2s, configurando una oferta de ocio variada.

La XI Feria de la Gamba y el Marisco se consolida así como una oportunidad para disfrutar de uno de los productos más emblemáticos de Huelva, reforzando su proyección turística y su papel como motor económico y social.