La Universidad de Huelva alcanza su mayor oferta de cursos de verano y convierte julio en un gran foro de conocimiento

La Universidad de Huelva volverá a abrir sus aulas durante el verano con la programación más amplia desde la puesta en marcha de sus Cursos de Verano en 2023. La institución académica ofrecerá este año un total de doce cursos especializados que reunirán a expertos, investigadores, profesionales y estudiantes para analizar algunos de los principales retos científicos, sociales y tecnológicos de la actualidad.

La programación se desarrollará entre el 6 y el 23 de julio y consolida una iniciativa que busca convertir a la Universidad en un espacio de formación, reflexión y debate más allá del calendario académico tradicional.

Durante la presentación, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, destacó que la institución mantiene durante el verano el mismo compromiso con la sociedad que durante el resto del año. “Generamos conocimiento, lo transferimos y debemos ser también un espacio para la reflexión y el debate. Eso es precisamente lo que hacemos en verano: abrir nuestras puertas para acoger a quienes quieren aprender, enseñar y dialogar sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo”, señaló.

Rodríguez puso además el foco en la actualidad de algunos de los temas incluidos en la programación, especialmente la inteligencia artificial. “Es el gran tema presente hoy en prácticamente todos los debates universitarios”, afirmó, destacando que uno de los cursos analizará su aplicación a la eficiencia energética y a la gestión inteligente de la energía.

Por su parte, la vicerrectora de Formación y Desarrollo Profesional, Yolanda Navarro, definió los cursos como “una experiencia única para seguir formándose a nivel académico y profesional en un entorno universitario de calidad”, subrayando además el papel de Huelva como destino de turismo académico.

“Los cursos de verano son mucho más que un proceso de enseñanza-aprendizaje; son una experiencia vivencial que permite disfrutar de un entorno privilegiado y de todos los recursos que ofrece la Universidad”, explicó Navarro, quien recordó que la residencia universitaria estará disponible para facilitar la estancia de los participantes.

El director de Títulos Propios y Cursos de Verano de la UHU, Alfonso Chaves, detalló una oferta que abarca ámbitos tan diversos como la geología, la bioingeniería, la biotecnología, la sostenibilidad, la psicología, la salud, la educación, los derechos humanos, la economía circular, el hidrógeno verde, la inteligencia artificial, la escritura creativa o las artes.

Entre los cursos previstos destacan los dedicados al papel de Huelva en el desarrollo del hidrógeno verde y la descarbonización energética, la aplicación de la inteligencia artificial a la eficiencia energética, los avances en economía circular y restauración minera, la bioingeniería aplicada a problemas clínicos o la protección internacional de mujeres migrantes.

También habrá espacio para la creatividad y las humanidades con propuestas centradas en la enseñanza de la escritura creativa, las artes plásticas, la música y las nuevas prácticas pedagógicas, así como iniciativas relacionadas con la educación inclusiva, la perspectiva de género y la salud comunitaria.

Con esta programación, la Universidad de Huelva refuerza su apuesta por la formación permanente y por acercar el conocimiento a la sociedad, consolidando unos cursos que se han convertido en una de las principales actividades académicas del verano en la provincia.