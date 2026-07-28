El Pleno reclama mejoras urgentes para el tren

El Ayuntamiento de Huelva ha celebrado este martes la sesión ordinaria correspondiente al mes de julio, la última antes del paréntesis estival, con una amplia mayoría de acuerdos dirigidos a defender los intereses de la ciudad. Entre ellos, el Pleno ha cerrado filas para reclamar una mejora urgente de las infraestructuras ferroviarias que conectan Huelva con el resto del país, exigir al Gobierno de España el mantenimiento de los espacios de su titularidad y continuar avanzando en la protección del patrimonio histórico de la capital.

El asunto que ha centrado el debate plenario ha sido la situación de las infraestructuras ferroviarias de Huelva. En este sentido, el Pleno ha aprobado la propuesta presentada por el equipo de Gobierno Popular para exigir una mejora urgente de la red ferroviaria de la provincia, con los votos favorables del Partido Popular, PSOE, VOX y el concejal no adscrito, Luis Albillo, y la abstención del Grupo Mixto Con Andalucía.

A esta iniciativa se ha sumado la moción presentada por VOX para reclamar mejoras en la conexión ferroviaria Huelva-Sevilla, que también ha salido adelante con los votos favorables del Partido Popular, PSOE y VOX, la abstención del Grupo Mixto Con Andalucía y el voto en contra del concejal no adscrito, Luis Albillo.

El primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, ha destacado que ambas iniciativas reflejan una posición firme del Ayuntamiento en defensa de los intereses de Huelva, reclamando al Gobierno de España soluciones inmediatas a una situación que, según ha señalado, está perjudicando a la provincia por los continuos retrasos e incidencias ferroviarias y el déficit histórico de inversiones. Asimismo, ha insistido en la necesidad de impulsar la Alta Velocidad y mejorar la línea Huelva-Sevilla.

Otro de los acuerdos destacados ha sido la aprobación de la moción del equipo de Gobierno Popular para exigir al Ejecutivo central el mantenimiento y la limpieza de los terrenos, solares y vías de titularidad estatal existentes en la ciudad. La iniciativa obtuvo el respaldo del Partido Popular, PSOE, VOX y del concejal no adscrito, mientras que el Grupo Mixto Con Andalucía se abstuvo.

En materia urbanística, el Pleno aprobó la modificación puntual del PGOU relativa al Catálogo de edificios, elementos y espacios de interés, una propuesta impulsada por el equipo de Gobierno Popular que salió adelante con el apoyo de VOX, el voto en contra del PSOE y del Grupo Mixto Con Andalucía y la abstención de Luis Albillo. El objetivo es actualizar la protección del patrimonio histórico y reforzar las herramientas municipales para prevenir situaciones de deterioro y ruina.

La Corporación también dio luz verde a la concesión del Patronazgo Honorífico del Ayuntamiento de Huelva a María Santísima en la Resignación de sus Dolores, así como a diferentes modificaciones presupuestarias y a la ratificación de las fiestas locales de 2027.

En cuanto a las iniciativas de la oposición, el Pleno aprobó por unanimidad la moción del PSOE para poner en marcha un plan extraordinario de limpieza y licitar de forma inmediata el nuevo contrato del servicio, así como la propuesta para reanudar la rehabilitación de las viviendas municipales de Pérez Cubillas.

También salió adelante la moción de VOX para agilizar la concesión de licencias urbanísticas y la propuesta del Grupo Mixto Con Andalucía para impulsar un plan de choque frente a las olas de calor, que incluye la creación de refugios climáticos, más zonas de sombra y el refuerzo de fuentes públicas y piscinas municipales.

Por último, el Pleno aprobó por unanimidad la moción del Grupo Mixto Con Andalucía para reclamar la declaración como Bien de Interés Cultural de la Antigua Estación Huelva-Término, incorporando una enmienda del equipo de Gobierno Popular en apoyo a los trámites iniciados por la Diputación de Huelva para proteger el inmueble.