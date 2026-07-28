Cortes de tráfico por los festejos taurinos de las Colombinas

El Ayuntamiento de Huelva pondrá en marcha un dispositivo especial de tráfico con motivo de los festejos taurinos de las Fiestas Colombinas, lo que provocará restricciones a la circulación en las inmediaciones de la Plaza de Toros entre los días 29 de julio y 3 de agosto.

Los cortes de tráfico estarán vigentes desde las 18.30 hasta aproximadamente las 20.15 horas, coincidiendo con la entrada del público, y volverán a activarse a partir de las 22.00 horas para facilitar la salida de los asistentes.

Durante ese periodo no se permitirá el acceso por la avenida Costa de la Luz, en sentido de entrada a la ciudad, hacia la Plaza de Toros. Además, permanecerán cortados al tráfico los cruces de Pérez Galdós con José María Pereda y de Médico Luis Buendía con Escultor León Ortega.

El Ayuntamiento recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar itinerarios alternativos para evitar retenciones en la zona durante el desarrollo de los espectáculos taurinos.