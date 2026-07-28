El campo de Cristo Pobre ya luce el nombre de Manuel Luna

El campo de fútbol Cristo Pobre pasa a denominarse oficialmente Manuel Luna como homenaje a los más de cuatro décadas de compromiso del histórico dirigente con el deporte base y la barriada de la Navidad.

El acto de reconocimiento, celebrado en las propias instalaciones, estuvo presidido por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, quien, junto a la concejal de Deportes, María de la O Rubio, y el propio homenajeado, descubrió la placa con la nueva denominación del campo.

Durante el homenaje, la alcaldesa destacó la trayectoria de Manuel Luna al frente del CD Cristo Pobre y de la Asociación de Vecinos de la barriada de la Navidad, subrayando su papel para convertir el fútbol "en una herramienta de educación, integración y convivencia" para varias generaciones de niños y jóvenes.

El reconocimiento coincide con la recta final de las obras de remodelación del campo, que han supuesto una inversión municipal de 590.000 euros. La actuación ha permitido transformar el último campo de arena de la ciudad en una instalación con césped artificial, nueva iluminación, sistema de riego, mejoras en el drenaje y nuevos banquillos y porterías.

Visiblemente emocionado, Manuel Luna agradeció el homenaje y quiso compartirlo con todas las personas que han colaborado durante estos años en el club, destacando que su principal objetivo siempre ha sido que los niños "convivan, reciban una educación y aprendan a través del deporte".

La previsión del Ayuntamiento es que las renovadas instalaciones entren en funcionamiento el próximo mes de septiembre, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada deportiva.