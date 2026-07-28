Sanidad refuerza en Huelva la prevención del cáncer de piel

La Delegación Territorial de Salud y Consumo ha llevado este lunes al Centro de Participación Activa para Personas Mayores Mora Claros, en Huelva capital, una jornada informativa para concienciar sobre la prevención del cáncer de piel dentro de la campaña 'Sol y piel sana no son incompatibles'.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias junto a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y con la colaboración de IAVANTE de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, recorrerá todas las provincias andaluzas con el objetivo de fomentar hábitos saludables frente a la exposición solar y favorecer la detección precoz de esta enfermedad.

La jornada contó con la participación de la delegada territorial de Salud, Manuela Caro; el delegado territorial de Inclusión Social, José Manuel Borrero; y el presidente de la AECC en Huelva, Tomás Giménez.

Durante la actividad, profesionales de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud y voluntarios de la AECC ofrecieron recomendaciones para reducir los riesgos derivados de la radiación ultravioleta, insistiendo en que la protección solar no debe limitarse a los días de playa o piscina, sino que también es necesaria durante paseos, actividades deportivas, trabajos al aire libre o cualquier otra actividad cotidiana.

La campaña se articula en torno a tres mensajes clave: protegerse, revisarse y consultar. Los especialistas recuerdan la importancia de evitar las quemaduras solares, vigilar la aparición de cambios en lunares o manchas y acudir al centro de salud ante cualquier lesión que modifique su tamaño, color, forma, sangre o no cicatrice correctamente.

Entre las principales recomendaciones figuran evitar la exposición al sol entre las 11.00 y las 17.00 horas, utilizar crema de protección solar de factor elevado, vestir ropa adecuada, usar sombrero y gafas de sol, buscar zonas de sombra y mantener una correcta hidratación.

La campaña hace además un llamamiento especial a proteger a los menores, ya que las quemaduras solares durante la infancia incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de piel en la edad adulta. También pone el foco en los colectivos con mayor exposición al sol, como trabajadores al aire libre, deportistas y personas que realizan actividades en espacios abiertos durante el verano.

La Asociación Española Contra el Cáncer desarrollará durante el mes de agosto nuevas acciones informativas en numerosos municipios andaluces para seguir acercando estas recomendaciones preventivas a la ciudadanía.