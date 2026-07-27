Huelva inicia el mayor plan de asfaltado de su historia con una inversión de 2,3 millones

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha este lunes el Plan Municipal de Asfaltado 2026, una actuación dotada con 2,3 millones de euros que permitirá renovar el firme de más de cincuenta calles repartidas por diferentes barrios de la ciudad.

La alcaldesa, Pilar Miranda, junto a la concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha asistido al inicio de los trabajos en la calle Honduras, donde ha destacado que se trata del "mayor Plan de Asfaltado de la historia de Huelva".

Según ha explicado la regidora, el Ayuntamiento ha aprovechado el periodo estival para ejecutar estas actuaciones, al considerar que las condiciones meteorológicas favorecen una mayor calidad y durabilidad del nuevo firme.

Como principal novedad, el plan se ha dividido por primera vez en tres lotes, lo que permitirá desarrollar los trabajos de manera simultánea en distintas zonas de la ciudad y reducir los plazos de ejecución.

En concreto, uno de los lotes actuará en La Orden, con una inversión superior a 768.000 euros; otro abarcará la zona del Centro y Adoratrices, con más de 777.000 euros; mientras que el tercero se desarrollará en los barrios de El Matadero, El Rocío y Balbueno, con una inversión cercana a los 754.000 euros.

El Ayuntamiento señala que este plan responde a una de las principales demandas vecinales y que los trabajos se ejecutarán procurando causar las menores molestias posibles. Para ello, se informará previamente a los residentes de cada actuación y se coordinarán las obras para minimizar las afecciones al tráfico y al estacionamiento.