Transportes inicia la limpieza de la zona de El Matadero junto a la H-30

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado este lunes los trabajos de desbroce, limpieza y retirada de residuos en la zona de El Matadero, situada bajo la estructura del punto kilométrico 14,100 de la carretera H-30.

La actuación se desarrollará sobre una superficie de 17.785 metros cuadrados y contempla, en esta primera fase, la retirada de escombros procedentes de la construcción, residuos sólidos inertes y el desbroce de matorral y pastoacumulados en el entorno.

El objetivo de esta intervención es mejorar las condiciones de conservación y seguridad de este espacio, además de contribuir a la prevención del riesgo de incendios mediante la eliminación de vegetación y materiales acumulados.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado el compromiso del Ministerio, a través de la Jefatura Provincial de Carreteras y de Adif, con la mejora y conservación de estos espacios, así como el trabajo realizado en coordinación con los representantes vecinales, con quienes se ha mantenido un contacto permanente.

Rico ha explicado que la actuación se llevará a cabo de forma progresiva, ya que existen zonas donde actualmente no es posible intervenir. En una de ellas reside un colectivo de personas en situación de vulnerabilidad y existe un procedimiento judicial en curso, mientras que otra presenta un importante acopio de residuos que requiere un tratamiento específico por sus posibles implicaciones medioambientales.

La subdelegada ha asegurado que los trabajos continuarán conforme lo permitan las circunstancias y siempre con todas las garantías legales, técnicas, de seguridad y medioambientales, al tiempo que la Subdelegación del Gobierno mantendrá la coordinación con las administraciones implicadas y el contacto con los vecinos para avanzar en la recuperación de este espacio.