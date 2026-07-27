El Puerto de Huelva mejora el aparcamiento del Muelle de Riotinto para las Colombinas

El Puerto de Huelva ha reabierto al público el aparcamiento situado junto al Muelle de la Compañía Rio Tinto tras finalizar las actuaciones de mejora llevadas a cabo en este espacio, que cuenta con 310 plazas gratuitas, de las que 10 están reservadas para personas con movilidad reducida.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Santana, ha visitado la zona acompañado por la jefa del Área de Infraestructuras, Guadalupe Díaz, y ha destacado que esta actuación se enmarca en la estrategia de acercar el puerto a la ciudad y mejorar los servicios para vecinos y visitantes.

Santana ha explicado que las obras, desarrolladas en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva, permitirán facilitar el acceso durante la celebración de las Fiestas Colombinas, mejorando la funcionalidad y la seguridad de este espacio de estacionamiento.

Los trabajos han consistido en el asfaltado de 3.500 metros cuadrados de la zona de zahorra mediante una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente, además de la renovación completa de la señalización horizontal y vertical.

Las actuaciones se han desarrollado entre los días 20 y 25 de julio e incluyeron la preparación del terreno, la reorganización de elementos existentes, el asfaltado y la reposición del mobiliario retirado durante la ejecución de las obras.

Desde el Puerto de Huelva han agradecido la comprensión de los usuarios durante los trabajos y han subrayado que esta actuación contribuirá a mejorar la movilidad y la accesibilidad de la ciudad, especialmente durante uno de los periodos de mayor afluencia de visitantes.