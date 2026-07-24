La UHU recupera el casco de seguridad más grande del mundo tras su restauración

La Universidad de Huelva (UHU) ha presentado la restauración del casco de seguridad más grande del mundo, uno de los símbolos más reconocibles del Campus del Carmen y una de las imágenes más emblemáticas de la institución académica. La escultura, que ostenta un récord Guinness desde 2010, vuelve a exhibirse tras una intervención integral que ha permitido recuperar su aspecto original y reforzar su estructura después de los daños sufridos por el temporal Bernard.

El monumento, de casi 11 metros de longitud, 7,80 metros de anchura y 6,10 metros de altura, está compuesto por 3.283 cascos de seguridad elaborados con material reciclado, convirtiéndose en un referente de la prevención de riesgos laborales y de la sostenibilidad.

Durante la presentación, el rector de la UHU, José Rodríguez, destacó la satisfacción que supone recuperar "un elemento cargado de identidad para la Universidad", subrayando además su capacidad para transmitir un mensaje que trasciende el ámbito académico y su valor artístico y simbólico.

La actuación no se ha limitado a la restauración estética. El vicerrector de Campus Sostenible y Transformación Digital, Manuel Jesús Maña, explicó que la escultura ha sido reubicada muy cerca de su emplazamiento original y que se ha ejecutado una nueva losa de cimentación, un pilar de soporte y un refuerzo completo de la estructura interior para mejorar su estabilidad y resistencia frente a futuros temporales.

Por su parte, la empresa Sorigué, encargada de los trabajos, señaló que la intervención incrementará la durabilidad del conjunto y su capacidad para soportar episodios meteorológicos adversos.

El decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Agustín Galán, recordó que el proyecto nació con el objetivo de concienciar sobre la prevención de riesgos laborales y situar la seguridad y la salud en el trabajo como una prioridad social. La iniciativa contó en su origen con el respaldo de la Universidad de Huelva, la colaboración de las consejerías de Industria, Energía y Minas y de Empleo de la Junta de Andalucía, además de la participación de más de 200 estudiantes y profesores de la Facultad.

La obra fue realizada por el artista onubense Rafael Mélida, integrante del colectivo Reciclarte, y su reconocimiento como récord Guinness permitió proyectar el nombre de la Universidad de Huelva en televisiones de alrededor de 120 países.

Quince años después de su inauguración, la restauración permite recuperar uno de los principales iconos del Campus del Carmen, reafirmando el compromiso de la Universidad de Huelva con la prevención de riesgos laborales, la sostenibilidad y la conservación de uno de sus elementos más representativos.