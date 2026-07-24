El Ayuntamiento convoca el Concurso de Decoración de Casetas de las Colombinas

El Ayuntamiento de Huelva ha convocado una nueva edición del Concurso de Decoración de Casetas con motivo de las Fiestas Colombinas 2026, una iniciativa que busca reconocer el esfuerzo realizado por las casetas del Recinto Ferial para contribuir al ambiente y la imagen de la principal fiesta de la ciudad.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado que el objetivo de este certamen es "reconocer el esfuerzo desarrollado para la ambientación de las casetas que conforman el Recinto Ferial Colombino, contribuyendo así a dar un mayor esplendor a esta fiesta grande de la ciudad y reforzando la identidad de las Fiestas Colombinas".

Molina ha animado a los responsables de las casetas a participar en un concurso que pone en valor "el trabajo y la creatividad que hay detrás de cada caseta", recordando que el primer premio estará dotado con 1.000 euros. Como principal novedad de esta edición, el segundo clasificado recibirá un premio de 500 euros, aportado por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Además, el jurado podrá conceder un accésit para reconocer algún elemento decorativo destacado, aunque también podrá declarar desiertos los premios si así lo considera.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el lunes 27 de julio a las 00:00 horas. El jurado visitará las casetas participantes el 29 de julio a partir de las 23:00 horas, mientras que el fallo se dará a conocer al día siguiente, 30 de julio a las 21:00 horas, por parte de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, el concejal de Cultura y los miembros del jurado.

Podrá participar cualquier caseta instalada en el Recinto Ferial Colombino, admitiéndose una única inscripción por caseta, que deberá estar firmada por su titular o representante.

La inscripción se realizará de forma telemática mediante el envío del formulario correspondiente al correo electrónico festejos@huelva.es, indicando en el asunto "Concurso de decoración de Casetas" y el nombre de la caseta.

Las bases completas del concurso pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Huelva, a través del siguiente enlace:

http://www.huelva.es/portal/eventos/concurso-de-decoraci%C3%B3n-de-casetas-colombinas-2026