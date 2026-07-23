La UHU abre una nueva edición de su programa que une a estudiantes y personas mayores

La Universidad de Huelva (UHU) ha presentado una nueva edición de su Programa de Alojamiento Alternativo, una iniciativa de convivencia intergeneracional que permite a estudiantes universitarios alojarse de forma gratuita en los hogares de personas mayores a cambio de compañía, apoyo en pequeñas tareas cotidianas y ayuda mutua.

El programa, desarrollado en colaboración con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, lleva más de una década en funcionamiento y se ha consolidado como una herramienta para combatir la soledad no deseada entre las personas mayores y facilitar el acceso a un alojamiento asequible al estudiantado.

Durante la presentación, el rector de la UHU, José Rodríguez, destacó que la universidad debe contribuir al bienestar de la sociedad, además de su labor docente e investigadora. En este sentido, aseguró que el programa fomenta el diálogo entre generaciones y ofrece respuesta a dos necesidades actuales: las dificultades de acceso a la vivienda para los estudiantes y el aislamiento que sufren muchas personas mayores.

La vicerrectora de Estudiantes, Mariló Guzmán, agradeció la implicación tanto de las personas mayores que participan en la iniciativa como del alumnado, al considerar que el programa va más allá de compartir una vivienda y promueve una experiencia de enriquecimiento mutuo.

Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Carlos Soriano, reafirmó el apoyo de la Junta de Andalucía a este proyecto por su impacto social y por favorecer la igualdad de oportunidades.

El programa se basa en un acuerdo de convivencia. Las personas mayores ofrecen una habitación individual en condiciones adecuadas para el estudio, mientras que los estudiantes prestan compañía, colaboran en las tareas previamente pactadas y asumen sus gastos de manutención, además de contribuir a los suministros del hogar.

La selección de participantes se realiza mediante entrevistas personalizadas y un proceso de emparejamiento que tiene en cuenta las necesidades y el perfil de ambas partes. Antes de formalizar el acuerdo se establece un periodo de adaptación y, durante todo el curso académico, la Universidad realiza un seguimiento continuo para garantizar el buen desarrollo de la convivencia.

Tras más de diez años de trayectoria, el Programa de Alojamiento Alternativo se ha convertido en una de las iniciativas sociales más consolidadas de la Universidad de Huelva, promoviendo la solidaridad entre generaciones y mejorando la calidad de vida tanto del alumnado como de las personas mayores participantes.