La Diputación iniciará las obras de conservación de la antigua estación de Huelva

La Diputación de Huelva iniciará las obras de conservación de la antigua Estación de Huelva-Término una vez obtenida la licencia municipal y puesta en marcha la licitación de los trabajos, según ha anunciado este miércoles el presidente de la institución provincial, David Toscano, durante el balance de su tercer año de mandato.

La actuación tiene como objetivo frenar el deterioro del histórico edificio mientras continúan los trámites necesarios para abordar su rehabilitación integral.

Toscano ha señalado que el proyecto se ha visto condicionado por diferentes circunstancias administrativas, aunque ha asegurado que la Diputación ha seguido avanzando en todas aquellas actuaciones compatibles con la protección del inmueble. En este sentido, ha reafirmado el compromiso de la institución con la recuperación de un edificio que considera parte del patrimonio histórico de Huelva.

El presidente provincial ha enmarcado este anuncio dentro del balance de gestión realizado al cumplirse tres años de legislatura, en el que también ha repasado las principales inversiones y proyectos impulsados por la Diputación.

Entre ellos, destacó los más de 68 millones de euros movilizados a través del Plan de Concertación para los ayuntamientos, los 46 millones destinados a planes extraordinarios de inversiones municipales y la aportación de 9,5 millones de euros para asumir la financiación local de la Estrategia EDIL.

En materia de infraestructuras, Toscano subrayó la inversión de más de 38 millones de euros en la red provincial de carreteras y volvió a reclamar mejoras en las conexiones ferroviarias, hidráulicas y energéticas de la provincia.

Durante su intervención también anunció la puesta en marcha de LUZ, la nueva asistente virtual de la Diputación desarrollada con fondos europeos Next Generation, ya implantada en las páginas web de 57 municipios menores de 20.000 habitantes.

Asimismo, destacó que la institución cuenta con el mayor presupuesto de su historia, superior a los 238 millones de euros, mantiene la deuda a cero y ha incrementado la captación de fondos europeos para el desarrollo de proyectos en la provincia.