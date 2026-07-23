El Puerto de Huelva mueve más de 14,4 millones de toneladas en el primer semestre

El Puerto de Huelva ha cerrado el primer semestre de 2026 con un tráfico total de 14,4 millones de toneladas de mercancías, una cifra que supone un ligero descenso del 0,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Pese a ello, los graneles líquidos, principal actividad del puerto, mantienen una evolución positiva y alcanzan 10,8 millones de toneladas, un 2,15% más que en 2025.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Santana, ha destacado que el puerto continúa reforzando su competitividad con la puesta en marcha de nuevas infraestructuras destinadas al movimiento de mercancías, especialmente de graneles líquidos y mercancía general, con el objetivo de favorecer el crecimiento de la actividad portuaria.

El incremento del tráfico de graneles líquidos, que representa cerca del 75% del movimiento total, se ha visto favorecido por el aumento del transporte de combustibles.

Por el contrario, los graneles sólidos han registrado un descenso del 7,6%, hasta los 2,5 millones de toneladas, mientras que la mercancía general ha caído un 8,2%, situándose en 885.207 toneladas. Según la Autoridad Portuaria, esta evolución está condicionada por la actual situación de incertidumbre geopolítica internacional.

En cuanto al tráfico de contenedores, el puerto ha movido más de 60.400 TEU durante los seis primeros meses del año, mientras que las Unidades de Transporte Intermodal de mercancía rodada han superado las 14.400.

Uno de los datos más destacados del balance semestral es el crecimiento del tráfico de vehículos, que aumenta un 74%respecto al mismo periodo del pasado año, con más de 26.500 automóviles transportados como mercancía.