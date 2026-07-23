Comienzan las obras para crear 45 nuevas plazas de aparcamiento en la calle Los Mozárabes

El Ayuntamiento de Huelva ha iniciado las obras de remodelación del entorno de la calle Los Mozárabes, en la barriada de Zafra, una actuación que permitirá incorporar 45 nuevas plazas de aparcamiento, cinco de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida.

La alcaldesa, Pilar Miranda, ha visitado el inicio de unos trabajos incluidos en el Plan de Inversiones de Barriadas, que cuentan con un presupuesto de 326.110 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La intervención reorganizará el actual estacionamiento para pasar de 103 a 148 plazas, mediante la transformación del sistema de aparcamiento en batería a 90 grados, con el objetivo de responder a una de las principales demandas de los vecinos de la zona.

Además del incremento de plazas, el proyecto contempla la renovación integral del espacio público con la creación de dos nuevos pasos peatonales, la mejora de acerados y pavimentos, la instalación de mobiliario urbano y la sustitución del alumbrado por luminarias LED de mayor eficiencia.

Las obras incluirán también actuaciones para reforzar las zonas verdes, con la plantación de árboles de mayor porte y la ampliación de los alcorques, mejorando el confort de los recorridos peatonales y el entorno urbano.

La actuación se desarrolla en un área que concentra diversos edificios administrativos y dotacionales, como dependencias de la Junta de Andalucía, una guardería, la Agencia de Emergencias de Andalucía y varios colegios profesionales.

Desde el Ayuntamiento han pedido disculpas por las molestias que puedan ocasionar las obras durante los próximos meses y han asegurado que los trabajos buscan mejorar la movilidad, la accesibilidad y la calidad urbana de uno de los principales espacios de la barriada de Zafra.