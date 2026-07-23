Huelva blinda la seguridad de las Colombinas con un dispositivo sin precedentes

El Ayuntamiento de Huelva ha constituido por primera vez la Junta Local de Protección Civil, un nuevo órgano de coordinación creado tras la aprobación de su reglamento, con el objetivo de reforzar la seguridad de las Fiestas Colombinas 2026. En su primera sesión ha informado favorablemente el Plan de Autoprotección del recinto ferial, posteriormente ratificado por la Junta Local de Seguridad, culminando así la coordinación institucional del dispositivo especial diseñado para garantizar el normal desarrollo de las fiestas.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, que ha copresidido ambas reuniones junto a la subdelegada del Gobierno, María José Rico, ha destacado que "la seguridad de las Colombinas empieza mucho antes de que se encienda el alumbrado", poniendo el acento en la planificación, la prevención y la coordinación entre todas las administraciones implicadas.

Miranda ha subrayado además que Huelva se convierte en uno de los primeros municipios andaluces en disponer de una Junta Local de Protección Civil tras su reconocimiento como Gran Ciudad, una herramienta que permitirá mejorar la planificación y la respuesta ante cualquier emergencia.

El dispositivo está diseñado para un recinto ferial de 145.000 metros cuadrados, donde durante seis días se desarrollarán conciertos, atracciones, casetas, actividades comerciales y espectáculos pirotécnicos. Toda la coordinación volverá a centralizarse desde el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), ubicado junto a la portada principal del recinto.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno ha anunciado que el Estado desplegará más de 340 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con 240 agentes de la Policía Nacional y un centenar de la Guardia Civil. El operativo incluirá unidades de prevención y reacción, Policía Judicial, caballería, drones, grupo canino, controles de tráfico y alcoholemia, además de vigilancia específica en los puestos de venta y en los accesos al recinto.

El Plan de Autoprotección contempla protocolos específicos para responder a grandes concentraciones de personas, incendios, emergencias sanitarias, episodios de calor extremo, fenómenos meteorológicos adversos e incidencias tecnológicas.

A este despliegue se suman los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), Protección Civil, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Autoridad Portuaria y la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Junta de Andalucía.

En el caso de la Policía Local, el operativo supondrá más de 1.000 servicios, entre ordinarios y extraordinarios, con una media diaria de 130 agentes, apoyados por 23 vehículos, 13 motocicletas y un amplio dispositivo de control del tráfico y la movilidad.

El Ayuntamiento también ha recordado una serie de recomendaciones para disfrutar de las Colombinas con seguridad, entre ellas seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad, utilizar los accesos habilitados, mantener vigilados a los menores, hidratarse ante las altas temperaturas y respetar las zonas de seguridad durante los espectáculos pirotécnicos. Protección Civil volverá a repartir gratuitamente pulseras identificativas para niños desde las 22.00 horas en el CECOPAL.