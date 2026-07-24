La Hispanidad estrena la renovada calle Santos Chocano

El Ayuntamiento de Huelva ha culminado la reforma integral de la calle Santos Chocano y su entorno, en la barriada de La Hispanidad, una actuación ejecutada íntegramente con fondos municipales que ha transformado uno de los espacios peatonales más degradados del barrio en una nueva zona de convivencia accesible, segura y funcional.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha inaugurado las obras, que inicialmente contemplaban una actuación sobre unos 2.000 metros cuadrados, pero que durante su ejecución fueron ampliadas para incorporar una segunda fase que ha elevado la superficie renovada hasta cerca de 3.000 metros cuadrados, dando respuesta a nuevas demandas planteadas por los vecinos.

Durante el acto, Miranda destacó que la actuación responde a "una forma de gobernar basada en escuchar a los vecinos y dar respuesta a sus necesidades reales", recordando que se trata de una reivindicación histórica del barrio. La alcaldesa aseguró que el espacio ha pasado de ser una zona degradada, con problemas de accesibilidad, salubridad y seguridad, a convertirse en un entorno pensado para las personas.

Asimismo, agradeció la paciencia de los vecinos durante el desarrollo de las obras, reconociendo que se prolongaron más de lo previsto, aunque afirmó que el resultado "ha merecido la pena" porque mejora la calidad de vida del barrio.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de La Hispanidad y de la Federación Onuba 25, Andrés García Martín, valoró el seguimiento realizado por el equipo de Gobierno durante la ejecución de los trabajos y destacó que la renovación ha solucionado problemas de insalubridad que afectaban desde hace años a la zona. También puso en valor la creación de un aparcamiento para motocicletas, que ha permitido eliminar el estacionamiento de estos vehículos junto a las viviendas.

Más accesibilidad y nuevos servicios

La actuación, desarrollada por el Área de Infraestructuras y Servicios Públicos en coordinación con Aguas de Huelva, ha supuesto la renovación completa del pavimento, la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento y la reorganización del arbolado para ganar amplitud y visibilidad, manteniendo los ejemplares existentes.

Además, se han eliminado antiguos terrizos y parterres que acumulaban residuos y excrementos, sustituyéndolos por superficies pavimentadas y accesibles. También se ha construido una nueva rampa adaptada a la normativa vigente, eliminando barreras arquitectónicas, y se ha habilitado un acceso para vehículos de emergencia, diseñado junto al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

Las obras han incluido igualmente la remodelación de la plaza situada en la confluencia de las calles Santos Chocano y Gómez de Avellaneda, integrando urbanísticamente todo el entorno y mejorando la continuidad del itinerario peatonal.

Con esta actuación, el Ayuntamiento da por concluida la renovación integral de este ámbito de La Hispanidad y continúa su estrategia de mejora de los barrios mediante intervenciones centradas en la accesibilidad, la renovación de infraestructuras y la creación de espacios públicos de mayor calidad para los vecinos.