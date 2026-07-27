Las Colombinas arrancan este miércoles con un homenaje al Plus Ultra y a Palos de la Frontera

Las Fiestas Colombinas 2026 comenzarán oficialmente este miércoles 29 de julio con un acto inaugural que se celebrará a partir de las 21:15 horas en la portada del Recinto Colombino. La edición de este año estará dedicada a Palos de la Frontera y al centenario del histórico vuelo del Plus Ultra, protagonistas de una ceremonia que combinará música, historia y espectáculo.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha animado a los onubenses a participar en una inauguración que ha sido diseñada para compartir el inicio de las fiestas y disfrutar de "unos días de convivencia y celebración para toda la ciudad".

El acto, que tendrá una duración aproximada de una hora, estará conducido por el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, y contará con la participación de la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, y del embajador de la República Argentina en España, Wenceslao Bunge.

Uno de los momentos centrales será la actuación de la artista onubense Carmen Molina, acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, que interpretará el tango 'La Gloria del Águila', compuesto por Carlos Gardel en homenaje al histórico vuelo del Plus Ultra.

A continuación llegará al recinto la carroza del Plus Ultra, cuya tripulación estará formada por niños del Patio del Amor y de la Corporación Infantil, acompañados por una charanga que recorrerá el recinto repartiendo aviones de gomaespuma.

La programación incluirá también una actuación de baile urbano de la Academia Plaza de las Monjas, con una coreografía dedicada a los países iberoamericanos al ritmo de 'La Gozadera', de Gente de Zona y Marc Anthony.

El momento más esperado llegará con el encendido de la portada y del alumbrado, que protagonizará el alcalde infantil de Huelva, Carlos Martínez, junto a las autoridades asistentes. El encendido dará paso a un espectáculo de pirotecnia, acompañado por la Banda Municipal, que interpretará piezas como 'Suspiros de España', 'Por una Cabeza'y la 'Danza Ritual del Fuego', de Manuel de Falla.

Coincidiendo con la inauguración se celebrará también el tradicional Día del Niño, con descuentos en las atracciones, que estarán abiertas entre las 20:00 y las 6:00 horas, y una Fiesta Infantil en la Caseta Municipal a partir de las 22:30 horas, con actuaciones musicales y payasos. Las atracciones tendrán un precio de 3 euros para los menores y 4 euros para los adultos durante esta jornada especial.