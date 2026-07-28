La ONCE creó 39 empleos en Huelva en 2025 y elevó sus ventas hasta los 72,8 millones de euros

La ONCE creó 39 nuevos puestos de trabajo en la provincia de Huelva durante 2025, un año en el que sus ventas alcanzaron los 72,84 millones de euros, un 5,01 % más que el ejercicio anterior, según recoge el Informe de Valor Compartido 2025, presentado este martes.

El balance fue dado a conocer por el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; el director de la organización en Huelva, Daniel Guerra; y el consejero territorial de la ONCE, Juan José Díaz.

Durante el pasado año, la organización repartió en la provincia 41,38 millones de euros en premios, al tiempo que destinó 6,75 millones de euros a inversión social para desarrollar programas de atención, inclusión y apoyo dirigidos a las personas afiliadas.

El informe refleja también que 28 personas se incorporaron como nuevos afiliados a la ONCE en Huelva durante 2025, elevando hasta 995 el número de personas ciegas o con discapacidad visual grave atendidas por la organización en la provincia.

En el ámbito laboral, el Grupo Social ONCE cerró el ejercicio con una plantilla de 1.249 trabajadores en Huelva, consolidándose como uno de los principales generadores de empleo social de la provincia.

Con estos datos, la ONCE destaca el impacto económico y social de su actividad en Huelva, combinando la creación de empleo, el reparto de premios y la inversión en servicios destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual.