Colombinas modifica el orden de los conciertos de este jueves
El Ayuntamiento de Huelva cambia los horarios de las actuaciones del escenario principal previstas para el 30 de julio por ajustes de agenda.
El Ayuntamiento de Huelva ha informado de una modificación en la programación del Escenario Principal de las Colombinas 2026 prevista para este jueves, 30 de julio, debido a ajustes de agenda.
Tras el cambio, la programación queda establecida de la siguiente manera:
- 22:00 horas: Marta Santos.
- 23:30 horas: Ana de Caro.
- 01:00 horas: Gloria Bendita.
Desde la organización se recomienda a los asistentes consultar la programación oficial de las fiestas para conocer cualquier actualización que pueda producirse antes del inicio de los espectáculos.