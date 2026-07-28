Colombinas modifica el orden de los conciertos de este jueves

El Ayuntamiento de Huelva ha informado de una modificación en la programación del Escenario Principal de las Colombinas 2026 prevista para este jueves, 30 de julio, debido a ajustes de agenda.

Tras el cambio, la programación queda establecida de la siguiente manera:

22:00 horas: Marta Santos.

23:30 horas: Ana de Caro.

01:00 horas: Gloria Bendita.

Desde la organización se recomienda a los asistentes consultar la programación oficial de las fiestas para conocer cualquier actualización que pueda producirse antes del inicio de los espectáculos.