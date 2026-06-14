El Ayuntamiento abre el diálogo con los barrios para diseñar la Huelva del futuro

El Ayuntamiento de Huelva ha dado un nuevo paso en su apuesta por la participación ciudadana con el inicio de una ronda de encuentros con las federaciones vecinales de la capital para recoger propuestas y definir de forma conjunta el modelo de ciudad que impulsa bajo el concepto de Huelva, Ciudad Verde y del Buen Vivir.

La primera de estas reuniones se ha celebrado con representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos Saltés, dentro de un proceso que continuará próximamente con las federaciones Tartessos y Onuba 25. El objetivo es incorporar las inquietudes, necesidades y sugerencias de los barrios a una estrategia municipal centrada en la sostenibilidad, la calidad de vida, la cohesión social y la participación activa de la ciudadanía.

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha destacado que el modelo de ciudad que pretende impulsar el Ayuntamiento “va mucho más allá de proyectos concretos”, apostando por una Huelva “más verde, más saludable, más amable y con mayor calidad de vida para todos”.

Según ha señalado la responsable municipal, el futuro de la ciudad debe construirse contando con quienes la viven cada día. “Necesitamos escuchar a los vecinos, conocer sus prioridades y contar con su implicación para avanzar hacia una ciudad más sostenible, inclusiva y cohesionada”, ha afirmado.

Los encuentros se enmarcan en el proceso participativo iniciado el pasado mes de abril con una jornada celebrada en La Gota de Leche, donde se presentaron las principales líneas estratégicas del proyecto municipal relacionadas con la sostenibilidad, la transición energética, la economía circular, la salud y el bienestar.

A partir de aquella primera toma de contacto, el Ayuntamiento ha querido profundizar en el diálogo con el movimiento vecinal organizado para conocer de primera mano la realidad de cada barrio y enriquecer las propuestas con las aportaciones de quienes mejor conocen las necesidades de la ciudad.

Entre las actuaciones contempladas dentro del modelo de Huelva, Ciudad Verde y del Buen Vivir figuran la mejora de la eficiencia energética municipal, la implantación progresiva del contenedor marrón para la recogida de residuos orgánicos, proyectos de renaturalización urbana, la ampliación de zonas verdes, el impulso de la economía circular y distintas iniciativas destinadas a mejorar el bienestar y la salud comunitaria.

Desde el Ayuntamiento destacan además que este proceso no se limitará a encuentros puntuales, sino que pretende consolidarse como una herramienta estable de participación para que los vecinos tengan un papel activo en la toma de decisiones que marcarán el desarrollo de la ciudad en los próximos años.

Con esta iniciativa, el Consistorio refuerza su apuesta por un modelo de gobernanza más cercano y participativo, en el que las asociaciones vecinales se convierten en actores fundamentales para construir una Huelva más sostenible, inclusiva y preparada para afrontar los retos del futuro.