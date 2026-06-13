La Universidad de Huelva se vuelca con el Orgullo y reivindica la diversidad como una fortaleza colectiva

La Universidad de Huelva ha puesto en marcha una amplia programación con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, reafirmando su compromiso con la igualdad, la inclusión y el respeto a la diversidad. Bajo el lema #UHUOrgullosa, la institución desarrolla durante todo el mes de junio diferentes actividades destinadas a fomentar la reflexión, la visibilización y el diálogo en torno a la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad, dependiente del Vicerrectorado de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, arrancó con la inauguración de la exposición #UHUOrgullosa y la celebración del conversatorio “Diversidad, Respeto e Inclusión LGTBIQ+”, un espacio de encuentro en el que miembros de la comunidad universitaria comparten experiencias personales y reflexionan sobre la importancia de construir entornos seguros y respetuosos.

Durante la inauguración, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, defendió el papel de las universidades como referentes en la promoción de la convivencia y los valores democráticos. “La universidad tiene que convertirse en un espacio de entendimiento, de diálogo y de tolerancia. Debe estar en primera fila en la defensa de la inclusión y el reconocimiento de la diversidad”, afirmó.

Rodríguez destacó además que la diversidad representa una oportunidad para crecer como sociedad. “Somos mucho más ricos cuando respetamos la diversidad y cuando construimos a partir de ella. Incluyendo, siendo más y reconociendo nuestras diferencias, podremos llegar mucho más lejos como sociedad”, señaló, al tiempo que hizo un llamamiento a combatir los discursos de odio y promover la empatía.

Uno de los ejes principales de la campaña es la exposición #UHUOrgullosa, que pone rostro a la diversidad existente dentro de la propia universidad a través de fotografías y testimonios de estudiantes, personal docente e investigador y trabajadores de la institución que forman parte del colectivo LGTBIQ+.

Por su parte, la vicerrectora de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, Myriam Martín, subrayó que la inclusión constituye una de las líneas estratégicas de la Universidad. “Queremos que todas las personas se sientan representadas e incluidas. La universidad, al igual que la sociedad, es diversa, y nuestra responsabilidad es generar espacios donde todas las personas tengan voz y puedan desarrollarse en igualdad de condiciones”, destacó.

La programación se completa con una exposición complementaria elaborada por la profesora Belén Ríos, centrada en la alfabetización y sensibilización sobre diversidad sexo-genérica, con el objetivo de acercar conceptos y realidades que aún resultan desconocidos para parte de la ciudadanía.

Además, la Universidad culminará la campaña con una gran fiesta abierta a toda la ciudadanía onubense. La celebración tendrá lugar el próximo 16 de junio en las carpas del Campus de El Carmen y contará con un espectáculo performativo lleno de música, color y actividades destinadas a reivindicar la diversidad desde la convivencia y el respeto.

Con esta iniciativa, la Universidad de Huelva refuerza su papel como espacio de conocimiento, transformación social y defensa de los derechos humanos, apostando por una comunidad universitaria abierta, plural y orgullosa de la diversidad que la conforma.