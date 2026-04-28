Las obras del campo de fútbol del Cristo Pobre encaran su recta final con la instalación del césped

Las obras para dotar de césped artificial al campo de fútbol Cristo Pobre, ubicado en la barriada de La Navidad, afrontan su fase final tras la modificación del proyecto inicial, motivada por la presencia de infraestructuras del Anillo Hídrico de Huelva.

Esta circunstancia ha obligado a adaptar los trabajos, sustituyendo el uso de maquinaria pesada por procedimientos manuales, tanto en el asfaltado como en la instalación de la iluminación, donde se ha optado por torres de celosía para evitar el uso de grúas.

Una vez superadas estas dificultades, los trabajos se centran actualmente en la instalación del césped artificial, última fase de una actuación que ha supuesto una renovación integral de la instalación deportiva.

El proyecto ha incluido, además, la mejora de la iluminación, la instalación de un sistema de riego mediante cañones con bomba y depósito de agua, así como la construcción de nuevos desagües perimetrales para garantizar un correcto drenaje.

Entre las modificaciones técnicas destaca la sustitución de la subbase de asfalto por una lámina impermeabilizante sobre el terreno, acompañada de una base elástica de 12 milímetros que permitirá mejorar la seguridad y comodidad en la práctica deportiva.

Asimismo, se han incorporado mejoras adicionales como la renovación del sistema eléctrico, la instalación de nuevas tomas de tierra, la colocación de barandillas perimetrales, la ampliación del sistema de recogida de aguas y el aumento de la capacidad del depósito de riego.

La actuación se completará con la instalación de equipamiento deportivo, incluyendo porterías de fútbol 11 y fútbol 7, banquillos, redes de protección y el marcaje del terreno de juego.

Con esta intervención, el campo de fútbol Cristo Pobre contará con unas instalaciones modernizadas y adaptadas a las necesidades actuales, mejorando la práctica deportiva en esta zona de la ciudad.