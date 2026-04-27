El Ayuntamiento eleva a 2,3 millones el Plan de Asfaltado 2026

El Ayuntamiento de Huelva ha aprobado en Junta de Gobierno Local la ampliación del Plan de Asfaltado 2026, incrementando su presupuesto en 300.000 euros hasta alcanzar los 2,3 millones. La actuación, que se licitará de forma inmediata, busca adaptarse al aumento de costes derivado de la coyuntura internacional y agilizar la ejecución de las obras.

El plan definitivo contará con una inversión total de 2.299.999,99 euros y un plazo de ejecución de nueve meses. Como principal novedad, se ha dividido en tres lotes para permitir intervenciones simultáneas en distintos puntos de la ciudad, reduciendo así los tiempos de ejecución.

El primero de los lotes se centrará en el barrio de La Orden, con un presupuesto de 768.561,21 euros; el segundo abarcará la zona Centro y Adoratrices, con 777.441,86 euros; y el tercero actuará en los barrios del Matadero, del Rocío y Balbueno, con una inversión de 753.996,92 euros. Esta organización permitirá mejorar la eficiencia de los trabajos y garantizar su finalización en los plazos previstos.

En la misma sesión, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la adjudicación del contrato para la implantación de una Plataforma de Gestión Integral de la Policía Local, con un presupuesto de 232.320 euros. Esta herramienta tecnológica permitirá optimizar la coordinación operativa, mejorar la gestión de recursos y agilizar la respuesta ante incidencias, incorporando sistemas avanzados como mensajería en tiempo real, integración de bases de datos y análisis predictivo.

Asimismo, se ha aprobado el inicio del expediente para las obras de climatización del Espacio Santa Fe, con una inversión de 396.402,16 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Esta actuación responde al alto nivel de uso de este equipamiento, que desde su apertura en mayo de 2025 se ha consolidado como un referente cultural y social en la capital.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la mejora de infraestructuras urbanas, la modernización de los servicios públicos y el impulso de espacios clave para la vida cultural de Huelva.