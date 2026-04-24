Unidad política para exigir el Archivo Provincial y una nueva biblioteca

El Ayuntamiento de Huelva ha aprobado por unanimidad una moción para exigir al Gobierno de España el desbloqueo definitivo del Archivo Histórico Provincial, una infraestructura que acumula años de retrasos tras sucesivas paralizaciones desde el inicio de sus obras en 2016.

La propuesta, defendida por el portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, reclama fijar un calendario claro y dotación presupuestaria suficiente para culminar el proyecto, cuyo último plazo sitúa su finalización en 2027. Además, el acuerdo incluye la petición de información sobre la rehabilitación de la Subdelegación del Gobierno y el impulso de infraestructuras clave como la línea ferroviaria Huelva-Sevilla, la alta velocidad, el tercer carril de la A-49 o la presa de Alcolea.

También con respaldo unánime, el Pleno ha reclamado la construcción de una nueva biblioteca provincial en una parcela municipal, ante las limitaciones de la actual en capacidad y recursos tecnológicos. El concejal de Cultura, Nacho Molina, ha destacado la importancia del consenso político para impulsar esta infraestructura y ha anunciado la apertura de una nueva sala de estudio en el edificio Gota de Leche, así como la renovación del mobiliario de la red de bibliotecas.

Avances urbanísticos y gestión municipal

En el ámbito urbanístico, el Pleno ha aprobado definitivamente la ordenación de la parcela MR07A del Ensanche Sur con los votos a favor del PP y la abstención del resto de grupos. Asimismo, se ha dado luz verde a la Ordenanza Sandbox, que sitúa a Huelva entre las ciudades que apuestan por la innovación en la gestión pública.

También se ha aprobado la gestión del aparcamiento provisional en el antiguo Mercado de la Merced a través de Emtusa, con tarifas bonificadas para residentes, una medida que, según el equipo de Gobierno, responde a una demanda vecinal y permite eliminar un punto de inseguridad.

Superávit y más margen de inversión

La sesión ha servido además para aprobar la liquidación presupuestaria de 2025, que arroja un resultado positivo de más de 12,8 millones de euros y un remanente de tesorería superior a los 13,4 millones.

El concejal de Economía, Francisco Muñoz, ha subrayado que el Ayuntamiento cumple con la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el límite de deuda, destacando que esta mejora permite “invertir más y responder mejor a las necesidades de los barrios”.

Mociones con amplio consenso

En el apartado de mociones, el Pleno ha aprobado por unanimidad la propuesta de VOX para la construcción del nuevo centro de salud del Molino de la Vega y otra iniciativa para una nueva residencia pública de mayores. Asimismo, ha salido adelante la moción del PSOE en defensa de la sanidad pública, con la abstención de VOX.

El Pleno deja así una imagen de consenso en cuestiones clave para la ciudad, combinando la reivindicación de infraestructuras pendientes con una mejora de la situación económica municipal que permitirá nuevas inversiones en Huelva.