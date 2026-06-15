La Universidad de Huelva premia a quienes acercan la ciencia a la sociedad

La Universidad de Huelva ha celebrado una nueva edición de sus Premios de Divulgación Científica, una iniciativa que pone en valor la capacidad de transformar la investigación y el conocimiento académico en contenidos comprensibles y cercanos para la ciudadanía.

La gala, organizada por el Vicerrectorado de Transferencia y Desarrollo Territorial a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), contó con la colaboración de la Escuela de Doctorado y de la Asociación de la Prensa de Huelva.

Durante el acto se entregaron los galardones correspondientes a los certámenes ‘Tu Tesix en 3 Minutos’, ‘Monólogos con Ciencia’ y ‘Actualidad con Ciencia’, tres iniciativas que buscan fomentar nuevas formas de comunicar la ciencia y acercarla al conjunto de la sociedad.

Especial relevancia tuvo la modalidad ‘Actualidad con Ciencia’, dirigida a profesionales de la información y la divulgación. En esta categoría fueron reconocidos trabajos periodísticos publicados durante 2025 que lograron trasladar investigaciones científicas al gran público mediante relatos de interés social, accesibles y rigurosos.

La Asociación de la Prensa de Huelva destacó el valor de estos premios como herramienta para fortalecer la cultura científica y subrayó la importancia del periodismo especializado en la difusión de avances e investigaciones que pueden tener un impacto directo en la vida de las personas.

En representación de la entidad participó su secretaria, Concha Garrido, quien puso de relieve la necesidad de seguir impulsando iniciativas que permitan conectar el trabajo de investigadores y centros científicos con la ciudadanía.

Con estos premios, la Universidad de Huelva reafirma su apuesta por una divulgación científica útil, accesible y comprometida con la sociedad, reconociendo a quienes contribuyen a que el conocimiento salga de las aulas y laboratorios para llegar de forma clara y comprensible a toda la población.