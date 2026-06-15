Una dermatóloga de Huelva logra un prestigioso premio nacional

La doctora Marta Utrera Busquet, especialista de la Unidad de Dermatología del Hospital Infanta Elena de Huelva, ha sido distinguida con el Premio al Mejor Trabajo Académico relacionado con la Dermatología Solidaria, un reconocimiento concedido por la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) durante la celebración de su 53º Congreso Nacional.

El galardón premia el trabajo titulado “Estudio descriptivo de la pelagra en un área rural de Malawi: perfil demográfico, clínico y propuestas para su prevención”, una investigación centrada en una enfermedad asociada a la malnutrición que continúa afectando a miles de personas en algunas de las regiones más desfavorecidas del planeta.

La investigación forma parte del Trabajo Fin de Máster en Medicina Tropical y Salud Internacional realizado por la especialista en la Universidad Autónoma de Madrid y se enmarca en un proyecto de cooperación sanitaria internacional desarrollado a través de la ONG Dermalawi, con la que colabora desde 2018.

La pelagra está provocada por la falta de niacina o vitamina B3 y puede afectar a la piel, al aparato digestivo y al sistema nervioso. En los casos más graves, si no recibe tratamiento, puede llegar a ser mortal. Aunque prácticamente ha desaparecido en países desarrollados, sigue siendo una enfermedad presente en determinadas zonas rurales de Malawi, especialmente vinculada a situaciones de pobreza y a dietas poco variadas basadas principalmente en el consumo de maíz.

El estudio realizado por la doctora Utrera analiza las características clínicas y demográficas de los pacientes afectados y propone medidas preventivas adaptadas a la realidad local. Entre ellas destaca la promoción de una alimentación más diversa y la difusión de técnicas tradicionales de preparación del maíz, como la nixtamalización, que permiten mejorar el aprovechamiento nutricional de este alimento básico.

La Fundación Piel Sana ha valorado especialmente el carácter práctico de la investigación, su impacto potencial sobre la salud de la población y su integración dentro de un proyecto de cooperación consolidado. También se han tenido en cuenta aspectos como la participación de profesionales locales, la sostenibilidad de las acciones propuestas y la capacidad de medir resultados en salud.

Desde 2018, Marta Utrera participa activamente en proyectos impulsados por la ONG Dermalawi, centrados en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades dermatológicas asociadas a la pobreza. Estas iniciativas se desarrollan en colaboración con profesionales sanitarios de Malawi, promoviendo además la formación y el fortalecimiento de los sistemas de atención sanitaria locales.

Este reconocimiento nacional supone un importante respaldo a la trayectoria profesional de la especialista onubense y pone en valor el trabajo que desarrollan los profesionales del Hospital Infanta Elena no solo en el ámbito asistencial, sino también en la investigación y la cooperación internacional, contribuyendo a mejorar la salud de algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo.