Retoman las obras para la ampliación del Recinto Colombino de Huelva

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha anunciado el reinicio de los trabajos de demolición en el entorno destinado a la ampliación del Recinto Colombino, una actuación que forma parte del proyecto de mejora y adecuación de este espacio vinculado a las Fiestas Colombinas.

Según ha informado la regidora a través de sus redes sociales, los operarios han retomado a primera hora de la mañana las labores de demolición del perímetro, una actuación que constituye la primera fase de la intervención prevista.

Estos trabajos permitirán despejar completamente la parcela sobre la que se desarrollará la ampliación del recinto, facilitando así el avance de las siguientes actuaciones contempladas en el proyecto.

Además, la actuación servirá para iniciar la ejecución del nuevo acerado de la calle Manuel de Falla, una mejora urbanística destinada a reforzar la accesibilidad y la integración de este espacio en el entorno urbano.

La ampliación del Recinto Colombino es una de las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Huelva para mejorar las infraestructuras destinadas a la celebración de las Colombinas y adecuar una zona que concentra una importante actividad durante los principales eventos festivos de la capital.

Con el reinicio de los trabajos, el Consistorio continúa avanzando en una actuación que busca dotar de más espacio y mejores servicios a uno de los enclaves más emblemáticos de las fiestas onubenses.