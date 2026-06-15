Huelva suma 342 nuevas viviendas en cinco meses y activa un plan de asfaltado de 2,3 millones

El Ayuntamiento de Huelva ha concedido durante los cinco primeros meses de 2026 un total de 30 licencias urbanísticas para la construcción de 342 nuevas viviendas, una cifra que, según el equipo de Gobierno, confirma el dinamismo del sector de la construcción y la agilización de los procedimientos administrativos municipales.

El anuncio ha sido realizado por el teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente y portavoz del Gobierno local, Felipe Arias, quien ha señalado que estas promociones representan una inversión superior a los 92,2 millones de euros.

De las 342 viviendas autorizadas este año, 134 corresponden a viviendas protegidas, una circunstancia que permitirá ampliar la oferta residencial asequible en la capital. Sumadas a las promovidas durante el pasado ejercicio, la ciudad alcanzará un total de 826 nuevas viviendas en distintas fases de desarrollo.

Desde el Consistorio destacan que estos datos son fruto de la reorganización de los servicios municipales, el refuerzo de recursos humanos y la reducción de los plazos de tramitación, medidas que, según el Ayuntamiento, han contribuido a generar mayor seguridad jurídica para promotores e inversores.

El equipo de Gobierno ha subrayado además que la actividad urbanística no solo supone un impulso para la construcción de nuevas viviendas, sino también para la creación de empleo y la generación de actividad económica en la ciudad.

Entre los proyectos autorizados durante este periodo figuran también actuaciones consideradas estratégicas para Huelva, como el futuro Hospital Materno Infantil y el aparcamiento subterráneo proyectado en la Plaza Mayor.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado los tres lotes del Plan de Asfaltado 2026, que contará con una inversión global de 2,3 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de nueve meses.

Las actuaciones se desarrollarán de forma simultánea en distintos puntos de la ciudad. El primer lote actuará en el barrio de La Orden con una inversión superior a los 768.000 euros. El segundo se centrará en las zonas Centro y Adoratrices, con más de 777.000 euros, mientras que el tercero llegará a los barrios del Matadero, El Rocío y Balbueno, con una inversión cercana a los 754.000 euros.

Según el Ayuntamiento, estas obras permitirán mejorar el estado del firme, reforzar la seguridad vial y facilitar la movilidad en diferentes zonas de la capital, dentro de un programa de actuaciones que busca modernizar infraestructuras y mejorar la calidad de vida de los vecinos.